Мэрия Кургана получила первую партию машин для новой службы. Видео

В Курган поступила первая партия ассенизаторских машин в размере шести штук. Спецтехника была приобретена для созданной службы при МБУ «Дирекция парков и скверов», которая будет оказывать жителям услуги по откачке септиков, сообщается в telegram-канале мэрии «Город Курган».
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