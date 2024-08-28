Мэрия Кургана получила первую партию машин для новой службы. Видео

В Курган поступила первая партия ассенизаторских машин в размере шести штук. Спецтехника была приобретена для созданной службы при МБУ «Дирекция парков и скверов», которая будет оказывать жителям услуги по откачке септиков, сообщается в telegram-канале мэрии «Город Курган».