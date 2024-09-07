Какой сегодня праздник: 7 сентября – Всемирный день бороды

Всемирный день бороды отмечается каждую первую субботу сентября. Это праздник, к которому присоединяются не только обладатели бороды, но и сторонники этой моды, а также специалисты, оказывающие услуги по уходу за бородой.
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