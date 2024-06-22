В США рассекречена видеозапись обращения саудовского шпиона накануне теракта 9.11

Федеральный суд рассекретил видеозапись, снятую, предположительно, в США саудовским гражданином. ФБР считает его агентом внешней разведки Саудовской Аравии, на территории Капитолия в американской столице Вашингтоне в 1999 году для будущих исполнителей теракта 11 сентября 2001 года, сообщает телеканал CBS.