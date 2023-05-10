Слово и дело

9 399 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Хоть так,хоть эдак...,всем ясно стало,что по другому уже не будет,эти просто поумнее(или посмелее...) других,остальны...«Им сказали нечто...
  • Валентин Воробьев
    А чего Милонов Алку Пугачиху не трогает?! Запретить въезд в Россию обоим!Милонов призвал п...
  • Владимир Моргунов
    РЕЦЕПТ ТЕРРОРИСТАМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН-РАССТРЕЛ, БЕЗ ПРАВА ОБЖАЛОВАНИЯ !!!Соловьев привел «...

Рок-группа Sum 41 объявила о распаде после 27 лет существования на сцене

Рок-группа Sum 41 объявила о распаде после 27 лет существования на сцене

Популярная рок-группа из Канады Sum 41 сообщила о своем распаде. Коллектив был образован в 1996 году и по сей день радовал поклонников новыми хитами и живыми концертами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх