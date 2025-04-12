В Башкирии произошло массовое побоище в ночном клубе, посетители получили ножевые раны

УФА, 12 апреля, ФедералПресс. Массовая драка произошла в Уфе утром 12 апреля. Как сообщает СУ СК РФ по Республике Башкортостан, дерущиеся сцепились в ночном клубе, двое участников побоища получили ножевые ранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии