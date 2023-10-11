17-летнего подростка будут судить за жестокое убийство сверстницы колуном в Искитиме

По статье об убийстве рассмотрит суд дело в отношении подростка, размозжившего голову сверстнице. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве сверстницы в Искитиме.
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