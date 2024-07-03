Каждый третий мигрант в России не владеет русским

Экзамены по языку у иностранцев теперь принимаются только на государственных площадках. Процент мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку, вырос в десять раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
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