Пять человек пострадали при наезде автомобиля на остановку на юго-востоке Москвы

22-летний водитель «Нивы» не справился с управлениемНа юго-востоке Москвы «Нива» наехала на остановку общественного транспорта, пострадали пять человек, сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
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