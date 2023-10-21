Спикер ВСУ Гуменюк сообщила о новой тактике смешанных атак российских военных

Российские Вооруженные силы во время боевых действиях с украинской армией стали применять новую тактику смешанных атак с воздуха, рассказала пресс-секретарь сил обороны "Юг" Вооруженных сила Украины Наталия Гуменюк.
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