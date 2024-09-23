Житель Ростовской области выражает благодарность сотрудникам полиции

В адрес начальника ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенанта полиции Олега Агаркова поступило письмо жителя Батайска, в котором он выражает благодарность сотрудникам полиции за мгновенную реакцию на его заявление об угоне автомобиля.
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