Житель Ростовской области выражает благодарность сотрудникам полиции

В адрес начальника ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенанта полиции Олега Агаркова поступило письмо жителя Батайска, в котором он выражает благодарность сотрудникам полиции за мгновенную реакцию на его заявление об угоне автомобиля.