Китайские чиновники, фальсифицирующие экономические данные, будут наказаны

В Китае будут проводить расследования и наказывать чиновников за фальсификацию экономических данных, объявило в понедельник Национальное бюро статистики на фоне скепсиса по поводу точности китайских данных, сообщает Reuters.
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