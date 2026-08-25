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«Ты ублюдок»: Поздравление диктатора Зеленского вызвало бурную реакцию в Сети

«Ты ублюдок»: Поздравление диктатора Зеленского вызвало бурную реакцию в Сети

Поздравление главаря киевского режима Зеленского вызвало бурную реакцию в Сети. https://listaj.ru/ty-ublyudok-pozdravlenie-diktatora-zelensk.

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