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Кадры обрушения телевышки после удара в Харькове появились в Сети

Кадры обрушения телевышки после удара в Харькове появились в Сети

Нанесён очередной удар по Харькову, на этот раз целью стала городская телевышка, которая после меткого попадания развалилась пополам.

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