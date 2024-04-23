Кадры обрушения телевышки после удара в Харькове появились в Сети

Нанесён очередной удар по Харькову, на этот раз целью стала городская телевышка, которая после меткого попадания развалилась пополам.
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