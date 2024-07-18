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Два человека, включая ребенка, пострадали в ДТП с тягачом под Хабаровском

Два человека, включая ребенка, пострадали в ДТП с тягачом под Хабаровском

t.me/Прокуратура Хабаровского края Два человека, включая двухлетнего ребенка, пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и тягача в Хабаровском крае, сообщает региональная прокуратура 18 июля.

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