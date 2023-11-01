СМИ: Россия не раз предупреждала Запад о риске начала войны в Евразии

Россия неоднократно предупреждала западные страны, что в Евразии может начаться война. Новый конфликт может быть вызван наплывом мигрантов из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил и обозреватель DikGAZETE Эрхан Алтыпармак.
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