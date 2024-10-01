“Новый Геральт” Лиам Хемсворт считает Ведьмак 3 одной из лучших игр всех вре...

“Новый Геральт” Лиам Хемсворт считает Ведьмак 3 одной из лучших игр всех временС тех пор как актер Генри Кавилл покинул роль Геральта из Ривии в сериале “Ведьмак” от Netflix, другой актер взял на себя роль ведьмака, в данном случае это был Лиам Хемсворт, известный по участию в… источник.