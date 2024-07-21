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Евросоюз опубликовал окончательный текст закона об искусственном интеллекте

Евросоюз опубликовал окончательный текст закона об искусственном интеллекте

Евросоюз опубликовал окончательный текст закона об искусственном интеллекте Максим МорозовНовый закон начнет действовать через 20 дней после публикации, а это значит, что его положения активизируются с 1 августа.

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