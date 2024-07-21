Евросоюз опубликовал окончательный текст закона об искусственном интеллекте Максим МорозовНовый закон начнет действовать через 20 дней после публикации, а это значит, что его положения активизируются с 1 августа.
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