Министр финансов США не исключил возможность санкций против Китая из-за связей с Ираном

Министр финансов США Скотт Бессент не исключил возможность введения санкций против Китая. Об этом он сообщил в интервью агентству AP, отметив, что рассматриваются все варианты в связи с продолжающимися экономическими связями Пекина с Ираном.
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