ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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А вы что, думаете, мы не используем в своих интересах Казахстан?!

А вы что, думаете, мы не используем в своих интересах Казахстан?!

Вы очень ошибаетесь, если считаете, что Россия не получает свои персональные и очень выгодные пряники от того, что некоторые сидят на двух стульях! Всем ведь известно: за то что Казахстан ведет себя хорошо, на него пока не наложены увесистые санкции.

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Комментарии
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Евгений Рудаков
Что касается экономических проблем - Да!.. всё взаимно. Но!.. зачем тот же Токаев позволяет, пусть в бывшем, но по настоящему в братском Казахстане раскручивать пиндосовскуе идеологии. Я родился и закончил среднюю школу в Федоровском р-не Кустанайской области, даже представлял нашу область - Аж! в Алма ате, как чемпион по шахматам среди школьников.  Мы были одна семья.  Казахи и славяне был единый народ - ОЧЕНЬ ЕДИНЫЙ! Сегодня, не живущие в Казахстане люди, а по ихнему - нелюди, продажные твари под руководством США и Запада настраивают народ   Казахстана против России при вертлявом политике Токаеве. Люди!.. Казахстана, очнитесь! Мы единый народ - БЫЛИ-ЕСТЬ- и БУДЕМ! Место  казахского народа в единой, дружной, любимой России! Евгений Рудвков-Рудак.
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12 час.
владимир тычинин
Купил за деньги а заберут за так !
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9 час.

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