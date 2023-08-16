А вы что, думаете, мы не используем в своих интересах Казахстан?!

Евгений Рудаков

Что касается экономических проблем - Да!.. всё взаимно. Но!.. зачем тот же Токаев позволяет, пусть в бывшем, но по настоящему в братском Казахстане раскручивать пиндосовскуе идеологии. Я родился и закончил среднюю школу в Федоровском р-не Кустанайской области, даже представлял нашу область - Аж! в Алма ате, как чемпион по шахматам среди школьников. Мы были одна семья. Казахи и славяне был единый народ - ОЧЕНЬ ЕДИНЫЙ! Сегодня, не живущие в Казахстане люди, а по ихнему - нелюди, продажные твари под руководством США и Запада настраивают народ Казахстана против России при вертлявом политике Токаеве. Люди!.. Казахстана, очнитесь! Мы единый народ - БЫЛИ-ЕСТЬ- и БУДЕМ! Место казахского народа в единой, дружной, любимой России! Евгений Рудвков-Рудак.