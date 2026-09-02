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Под Ростовом родители ценой своей жизни спасли автобус с детьми от бензовоза

Под Ростовом родители ценой своей жизни спасли автобус с детьми от бензовоза

Трагедия произошла утром 29 августа на 19-м километре трассы Р-280 в районе села Чалтырь. В результате лобового столкновения легкового автомобиля и фуры, перевозившей бензин в нештатных еврокубах, загорелись обе машины, а также следовавший за ними пассажирский автобус.

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