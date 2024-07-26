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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Крикунов: «Когда Гретцки впервые приехал на ЧМ, в СССР сказали: «У нас таких мастеров в Союзе полно». Реальность показала, что не так много»

Гретцки впервые приехал на первенство мира в 1982 году после сезона, в котором он набрал 212 (92+120) очков за 80 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

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