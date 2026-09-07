В Москву к середине недели вернётся почти летнее тепло. Как рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, сегодня температура не поднимется выше 11–13 градусов, во вторник ожидается до 16.
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