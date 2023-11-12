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Нурмагомедов заявил, что запрещенное вещество попало в его организм с лекарством

Нурмагомедов заявил, что запрещенное вещество попало в его организм с лекарством

Российский чемпион организации Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов провалил допинг-тест. Спортсмен пояснил, что запрещенный препарат попало в его организм через медикаменты, при этом руководство организации подчеркнуло, что на данный момент вопрос лишения бойца титула не рассматривается.

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