Нурмагомедов заявил, что запрещенное вещество попало в его организм с лекарством

Российский чемпион организации Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов провалил допинг-тест. Спортсмен пояснил, что запрещенный препарат попало в его организм через медикаменты, при этом руководство организации подчеркнуло, что на данный момент вопрос лишения бойца титула не рассматривается.
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