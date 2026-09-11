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Сотни жителей Кировского района собрались на открытие инновационной детской площадки

Сотни жителей Кировского района собрались на открытие инновационной детской площадки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября, ФедералПресс. В Кировском районе открыли облагороженную детскую площадку. Обновление двора состоялось благодаря инициативе местных жителей и их готовности участвовать в федеральном проекте.

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