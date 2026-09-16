Первый A320neo сошел с новой линии Airbus в Китае

China Eastern получила первый A320neo с новой китайской линии Airbus передала заказчику первый коммерческий самолет, собранный на второй линии окончательной сборки в китайском Тяньцзине.
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