Пропускная способность аэропорта в столице Ямала вырастет в 3 раза

В 2024 году на Ямале начнется модернизация аэропорта в Салехарде. После нее воздушная гавань сможет принять в три раза больше пассажиров, чем сейчас, рассказал глава региона Дмитрий Артюхов на встрече с руководителем Росавиации в Москве.