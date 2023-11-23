Пропускная способность аэропорта в столице Ямала вырастет в 3 раза

В 2024 году на Ямале начнется модернизация аэропорта в Салехарде. После нее воздушная гавань сможет принять в три раза больше пассажиров, чем сейчас, рассказал глава региона Дмитрий Артюхов на встрече с руководителем Росавиации в Москве.
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