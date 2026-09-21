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Ученая Волкова: красный и черный рис особенно полезны для костей и зрения

Ученая Волкова: красный и черный рис особенно полезны для костей и зрения

Красный и черный рис могут быть особенно полезны пожилым людям благодаря разным наборам полезных веществ: красный богат марганцем, необходимым для поддержания здоровья костей и нервной системы, а черный содержит антоцианы, которые могут поддерживать когнитивные функции.

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