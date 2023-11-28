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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Олимпиакос» объявил о переходе Филипа Петрушева. Контракт на 3 года

Форвард Филип Петрушев (23 года, 211 см) подписал 3-летний контракт с греческим «Олимпиакосом». Петрушев начинал сезон в НБА, но не смог получить стабильное место в ротации.

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