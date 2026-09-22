Мадьяр объяснил Сибиге причины отказа от «Карпатской восьмерки»

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр разъяснил главе МИД Украины Андрею Сибиге позицию Будапешта относительно участия в «Карпатской восьмерке», приведя аналогию с футбольной командой.
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