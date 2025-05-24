Марочко: продвижение РФ позволяет наносить артудары по военным объектам в Сумах

Российские военные сумели "достаточно глубоко" продвинуться в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, что позволяет наносить удары по военным объектам и местам скопления личного состава украинской армии в городе Сумы.
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