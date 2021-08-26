Мировое обозрение

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Двое французов забрались на статую Христа в Рио-де-Жанейро

Двое французов забрались на статую Христа в Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро правоохранители задержали двух французов, которые забрались на самый верх статуи Христа-Искупителя, пишет газета O Globo со ссылкой на полицию.

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