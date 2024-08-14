Сильный пожар возле Афин пошел на спад

Во вторник самый сильный пожар года в Греции в окрестностях столицы Афин ослабился благодаря снижению скорости ветра, что приостановило распространение разрушительного пламени, которое унесло жизнь одного человека.
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