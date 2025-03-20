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Знаки Зодиака — знатоки физической любви и удовольствий

Знаки Зодиака — знатоки физической любви и удовольствий

Бесспорно физическая любовь, близость — важная часть любых отношений. Но бывает так, что именно эта сторона жизни пары проблемная И именно отсутствие взаимопонимания и гармонии в интимной сфере становится причиной расставания.

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