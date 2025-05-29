Тут меня вчера упрекнули, что я какой-то совершеннейшей чушью интересуюсь в то время, как нам открыто угрожает Трамп, который на днях в своей собственной соцсети заявил, что его Владимир Путин «играет с огнём»:«Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ.
Пересидеть впавшего в детство американского деда
Комментарии
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Регина Толстоброва
Трамп вообще очень скользкий политик. лучше с ним не связываться.он только навредит.
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10 час.
ЛС
Лидия Санникова
Поганый дед... Врун с придурью.
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9 час.
Виктор Рыбаков
Похоже,без высаженного вокруг Белого вашингтонского Дома Орешника не обойтись!
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5 час.
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