Медвежий угол
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Медвежий угол

38 761 подписчик

Пересидеть впавшего в детство американского деда

Пересидеть впавшего в детство американского деда

Тут   меня  вчера   упрекнули, что я  какой-то совершеннейшей чушью интересуюсь в то время, как   нам  открыто угрожает Трамп, который на  днях в  своей  собственной  соцсети заявил, что его Владимир Путин «играет с огнём»:«Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей,  я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Трамп вообще очень скользкий политик. лучше с ним не связываться.он  только навредит.
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10 час.
ЛС
Лидия Санникова
Поганый дед... Врун с придурью.
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9 час.
Виктор Рыбаков
Похоже,без высаженного вокруг Белого вашингтонского Дома Орешника не обойтись!
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5 час.
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