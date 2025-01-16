IT-специалист Истомин рассказал, как боты выманивают одноразовые пароли

Ярослав Истомин, эксперт рынка TechNet НТИ и специалист по информационной безопасности группы компаний «ST IT», рассказал РИА Новости о методах определения атак с использованием ботов для кражи одноразовых паролей (OTP-ботов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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