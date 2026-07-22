НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Эксперт Ермилова: Ипотека каникуллары кредит буенча түләүләрне арттырачак

Эксперт Ермилова: Ипотека каникуллары кредит буенча түләүләрне арттырачак

1 сентябрьдән ике һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләр керемнәре кимүне расламыйча гына ел ярымга кадәр ипотека каникулларын рәсмиләштерә алачак, әмма бу кредит буенча арттырып түләүләрнең ахыргы суммасын арттырачак, дип сөйләде «Прайм» агентлыгына Плеханов исемендәге Россия икътисад университеты доценты Мария Ермилова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии