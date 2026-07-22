Эксперт Ермилова: Ипотека каникуллары кредит буенча түләүләрне арттырачак

1 сентябрьдән ике һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләр керемнәре кимүне расламыйча гына ел ярымга кадәр ипотека каникулларын рәсмиләштерә алачак, әмма бу кредит буенча арттырып түләүләрнең ахыргы суммасын арттырачак, дип сөйләде «Прайм» агентлыгына Плеханов исемендәге Россия икътисад университеты доценты Мария Ермилова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии