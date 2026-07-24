Сами ни на что не способны: Разработчик «Перуна» разбил мечты Киева о собственной лазерной ПВО

Лазерное оружие — это, пожалуй, самый хайповый тренд в военной фантастике последних лет. Но когда Киев объявляет, что через два-три месяца поставит на боевое дежурство лазеры для уничтожения дронов, у любого, кто хоть раз видел, как туман рассеивает свет фар, возникает резонный вопрос: «Вы серьезно?».