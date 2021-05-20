Последний звонок в Новосибирске. Родителей выпускников пускают по спискам

Сегодня по всей России и, в том числе, в столице Сибири у выпускников проходит "последний звонок". В Новосибирске, в некоторых школах родителей пускают на это мероприятие строго по списку - не более двух человек на одного одиннадцатиклассника.
Сегодня по всей России и, в том числе, в столице Сибири у выпускников проходит "последний звонок". В Новосибирске, в некоторых школах родителей пускают на это мероприятие строго по списку - не более двух человек на одного одиннадцатиклассника.
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