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Последний звонок в Новосибирске. Родителей выпускников пускают по спискам

Последний звонок в Новосибирске. Родителей выпускников пускают по спискам

Сегодня по всей России и, в том числе, в столице Сибири у выпускников проходит "последний звонок". В Новосибирске, в некоторых школах родителей пускают на это мероприятие строго по списку - не более двух человек на одного одиннадцатиклассника.

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