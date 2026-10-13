Доклад о событиях в Буче появился на переговорах Лаврова с главой АСЕАН

Доклад о фальсификации событий в Буче лежал на столе во время переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарем АСЕАН Као Ким Хорном, сообщает РИА Новости.
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