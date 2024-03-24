Имя: Джи Ын Фамилия: Ли Имя: АйЮ Полное имя: Джи Ын Ли Национальность: Южнокорейский Родилась: 16 мая 1993 г.
IU
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Имя: Джи Ын Фамилия: Ли Имя: АйЮ Полное имя: Джи Ын Ли Национальность: Южнокорейский Родилась: 16 мая 1993 г.