Театр абсурда
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Театр абсурда

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Китай у Карла украл кокарды или о беспомощности бриташек

Китай у Карла украл кокарды или о беспомощности бриташек

"Так мы до мышей до@бёмся, сынок", как сказал в анекдоте слон-папа своему отпрыску. Великобритания не может обновить значки на военной форме и фуражках, потому что они из Китая, а значит в них могут быть устройства слежения.

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