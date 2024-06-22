Во Франции роспуск Ассамблеи назвали убийством президентского большинства

Обвинение президента Франции Эммануэля Макрона в «политическом убийстве» президентского большинства в Национальном собрании Франции прозвучало из уст лидера партии «Горизонты» (Horizons) Эдуара Филиппа, 21 июня передает TF1 Info.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии