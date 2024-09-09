NatGeo: около 70% населения Земли столкнутся с экстремальной погодой к 2040 году

Группа ученых из Центра международных климатических исследований CICERO при поддержке специалистов из Университета Рединга в США выяснили, что в ближайшие 20 лет на Земле резко усилятся климатические катаклизмы.
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