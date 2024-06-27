FT: зона у границы с Ливаном непригодна для жизни из-за фосфорных бомб ЦАХАЛ

Почти ежедневные обстрелы ЦАХАЛ объектов шиитского движения "Хезболла" снарядами с белым фосфором сделали непригодной для жизни пятикилометровую зону вдоль границы Израиля и Ливана, передает Financial Times.
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