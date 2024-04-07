Впереди экзамены: выпускников ждут важные перемены

Опубликован обновленный проект расписания ЕГЭ на 2024 год с учетом пересдач, сообщает PRIMPRESS. Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором подготовили проект приказа с изменениями расписания ЕГЭ на 2024 год, предусмотрев возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов по выбору выпускников.