Впереди экзамены: выпускников ждут важные перемены

Опубликован обновленный проект расписания ЕГЭ на 2024 год с учетом пересдач, сообщает PRIMPRESS. Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором подготовили проект приказа с изменениями расписания ЕГЭ на 2024 год, предусмотрев возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов по выбору выпускников.
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