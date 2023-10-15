Силы безопасности Турции заступили на охрану оливковых садов

Круглосуточную охрану оливковых рощ в турецкой провинции Балыкесир будут осуществлять силы безопасности Турции в течение периода сбора урожая, чтобы противодействовать кражам, пишет 15 октября Hürriyet Daily News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии