Правительство утвердило план мероприятий к Году семьи

Правительство утвердило план мероприятий по проведению в России Года семьи. Это чествование родителей, награжденных знаком «Мать-героиня», медалью и орденом «Родительская слава», масштабные всероссийские конкурсы «Это у нас семейное», «Семья года», а также торжественные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности.