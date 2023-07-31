Белый дом «без колебаний» введет санкции против КНДР, если Пхеньян будет оказывать помощь Москве

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 31 июля, заявил, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Северной Кореи без колебаний, если Пхеньян будет помогать России, – сообщает Интерфакс.