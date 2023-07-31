smi.today

4 434 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Цымбал
    Иностранцы в столице нашей Родины свободно терроризируют наших детей. А полиции пофиг...?«Ну что, докатили...
  • Надежда Никитина
    Брехню не пишите.Подростка из Сама...
  • Петр Федотов
    Всех "детишек-террористов" следует судить ,исключительно в той школе, которую он хотел взорвать. И следует заботится,...Подростка из Сама...

Белый дом «без колебаний» введет санкции против КНДР, если Пхеньян будет оказывать помощь Москве

Белый дом «без колебаний» введет санкции против КНДР, если Пхеньян будет оказывать помощь Москве

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 31 июля, заявил, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Северной Кореи без колебаний, если Пхеньян будет помогать России, – сообщает Интерфакс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх