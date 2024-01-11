19 новых автобусов выйдут на сельские маршруты Кузбасса

Четыре автобуса марки ПАЗ будут направлены в автотранспортные предприятия Прокопьевска, три — в Анжеро-Судженск, по два — в Промышленновский, Топкинский, Гурьевский, Междуреченский, Беловский и Тяжинский филиалы ПАТП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии