19 новых автобусов выйдут на сельские маршруты Кузбасса

Четыре автобуса марки ПАЗ будут направлены в автотранспортные предприятия Прокопьевска, три — в Анжеро-Судженск, по два — в Промышленновский, Топкинский, Гурьевский, Междуреченский, Беловский и Тяжинский филиалы ПАТП.