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Период взрослеющих: в КХЛ на старте сезона зажигают вчерашние юниоры

Период взрослеющих: в КХЛ на старте сезона зажигают вчерашние юниоры

Нынешний сезон КХЛ дарит не только яркий результативный хоккей, но и много новых имен. В первых матчах регулярного чемпионата состоялся долгожданный дебют на взрослом уровне лучшего бомбардира и снайпера Юношеского чемпионата мира – 2021 (ЮЧМ) Матвея Мичкова в составе СКА, в московском «Динамо» закрепился обладатель Кубка Харламова прошлого сезона Дмитрий Рашевский, 24-летний Николай Чебыкин сделал хет-трик за бело-голубых в матче с «Амуром», а 18-летний защитник Никита Новиков набрал первые очки в лиге.

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